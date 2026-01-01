Стив Брюс

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Футбол
Брюс покинул «Ньюкасл». Он провел при новых владельцах из Саудовской Аравии один матч, который стал для него 1000-м в карьере
#Стив Брюс
Футбол
«Ньюкасл» проиграл «Тоттенхэму». Это тысячный матч в карьере тренера Брюса
#Ньюкасл