Сергей Ребров

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Почему «Ференцварош» так любит русскоязычные кадры. До Черчесова клуб общался с другим россиянином, а украинцы рулили там несколько лет
#Станислав Черчесов
Ребров стал легендой в киевском «Динамо». Теперь сыграет против него в Лиге чемпионов
#Сергей Ребров
«Я не доживу до завтрашнего дня». Как 20 лет назад ждали матча Россия – Украина
#Россия
«Ференцварош» тянет Сергей Ребров: выиграл чемпионство, взял украинцев, ругался с лидерами
#Сергей Ребров