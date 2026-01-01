Марко Розе

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«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно
#Маркус Тюрам
Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode
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#Сандро Шварц
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Парадоксальное лидерство «Боруссии»: не выделяется звездами и статистикой, но побеждает
#Боруссия М