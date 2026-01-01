Игорь Черевченко

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Футбол
Черевченко снова возглавил футбольные «Химки». Хотя месяц назад он ушел из клуба
#Игорь Черевченко
Футбол
Черевченко ушел с поста главного тренера «Химок». Команда занимает 14-е место в РПЛ
#Игорь Черевченко
Футбол
«Химки» выиграли пять из семи последних матчей. Оторвались уже на восемь очков от зоны стыков
#Химки
Футбол
Глушаков подписал контракт с «Химками»
#Денис Глушаков
Футбол
Черевченко возглавил «Химки» и победил в первом же матче «Динамо»
#Химки
Футбол
Игорь Черевченко – новый главный тренер «Химок»
#Игорь Черевченко
Футбол
«Арсенал» победил в РПЛ впервые за пять матчей
#Арсенал Тула
Футбол
Черевченко ушел из «Арсенала»
#Арсенал Тула