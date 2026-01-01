Игорь Черевченко

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Фантомная отставка в РПЛ. Тренер «Химок» ушел из клуба, а через три недели вернулся
#Игорь Черевченко
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки