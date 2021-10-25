Игорь Черевченко
РПЛ
Химки
Поделиться:
Комментарии:
0
#Игорь Черевченко #РПЛ #Химки

Черевченко ушел с поста главного тренера «Химок». Команда занимает 14-е место в РПЛ

3 часа назад

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Информацию подтвердил бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков:

«Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко».

  • Игорь Черевченко тренировал «Химки» с сентября-2020. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в РПЛ.
  • На данный момент «Химки» идут на 14-м месте в РПЛ. У клуба две победы за 12 туров.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
Было так
«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Игорь Черевченко
#РПЛ
#Химки