Игорь Черевченко
РПЛ
Химки
Черевченко ушел с поста главного тренера «Химок». Команда занимает 14-е место в РПЛ
3 часа назад
Информацию подтвердил бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков:
«Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко».
- Игорь Черевченко тренировал «Химки» с сентября-2020. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в РПЛ.
- На данный момент «Химки» идут на 14-м месте в РПЛ. У клуба две победы за 12 туров.
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