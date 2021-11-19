Черевченко снова возглавил футбольные «Химки». Хотя месяц назад он ушел из клуба

Игорь Черевченко стал главным тренером «Химок». Клуб еще не выпустил пресс-релиз об этом, но сам он подтвердил это в разговоре с РИА «Новости Спорт». Когда «Химки» официально объявят о возвращении, мы обновим материал и добавим информацию о деталях контракта.

Черевченко работал в «Химках» с сентября 2020 года по октябрь 2021 года. Контракт с ним разорвали по обоюдному согласию, говорилось в заявлении клуба.

Теперь, спустя три с половиной недели, клуб снова назначил его тренером.

«Химки» занимают предпоследнее место в таблице чемпионата России. Они набрали 12 очков в 14 матчах.