Химки
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Игорь Черевченко
Арсенал Тула
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#Химки #РПЛ #Футбол #Арсенал Тула #Игорь Черевченко

«Химки» выиграли пять из семи последних матчей. Оторвались уже на восемь очков от зоны стыков

11 декабря, 21:45

В первом матче 18-го тура РПЛ «Химки» обыграли «Арсенал» благодаря голу Ильи Кухарчука.

Матч завершен
Химки
Химки
Кухарчук 12
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
  • У «Химок» – серия из пяти матчей без поражений. За это время клуб побеждал четырежды.
  • Из последних семи матчей – пять побед и одно поражение (от «Зенита»). «Ростов» и «Краснодар» были обыграны, с ЦСКА клуб сыграл вничью.
  • Под руководством Игоря Черевченко «Химки» провели десять матчей.
  • Они идут 11-ми в таблице РПЛ с 22 очками после 18 игр. «Арсенал» – на 13-й строчке с 14 очками.
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