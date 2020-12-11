Химки
РПЛ
Футбол
Игорь Черевченко
Арсенал Тула
«Химки» выиграли пять из семи последних матчей. Оторвались уже на восемь очков от зоны стыков
11 декабря, 21:45
- У «Химок» – серия из пяти матчей без поражений. За это время клуб побеждал четырежды.
- Из последних семи матчей – пять побед и одно поражение (от «Зенита»). «Ростов» и «Краснодар» были обыграны, с ЦСКА клуб сыграл вничью.
- Под руководством Игоря Черевченко «Химки» провели десять матчей.
- Они идут 11-ми в таблице РПЛ с 22 очками после 18 игр. «Арсенал» – на 13-й строчке с 14 очками.
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