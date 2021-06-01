Шинник

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Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Шинника» после вылета клуба в ПФЛ
#Вадим Евсеев
Футбол
«Шинник» досрочно вылетел из ФНЛ и впервые за полвека сыграет в третьей по силе лиге
#Шинник
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России, матч с «Химками» – 19 июля
#Кубок России
Футбол
ЦСКА – следующий соперник «Спартака» в Кубке России
#Спартак