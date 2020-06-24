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«Урал» вышел в полуфинал Кубка России, матч с «Химками» – 19 июля
24 июня 2020, 18:55
Четвертьфинальную игру с «Шинником» дважды переносили – из-за состояния поля и коронавируса. 24 июня она состоялась в Ярославле без зрителей.
«Урал» выиграл 2:0, забили Бавин и Аугустыняк, «Шинник» доигрывал вдесятером после удаления Олейникова.
Полуфинальный матч с «Химками» должен пройти в Екатеринбурге – к этому моменту «Урал» сыграл больше матчей в гостях, а «Химки» – дома.
- Финал также состоится в Екатеринбурге;
- Вторая полуфинальная пара – «Зенит» – «Спартак»;
- «Урал» сыграет с «Химками» 19 июля.
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