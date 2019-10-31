ЦСКА – следующий соперник «Спартака» в Кубке России

Интересно распределение команд по сеткам. «Торпедо», «Химки», «Шинник» или «Урал» обязательно попадут в финал. В полуфинале Кубка России точно будет хотя бы одна команда из ФНЛ. При определенных раскладах в полуфинале из другой сетки опять может быть встреча топ-клубов РПЛ.

Дерби ЦСКА и «Спартака» – самая ожидаемая игра в четвертьфинале. В этом турнире они встречались четыре раза. Команды обменялись победами в серии пенальти, а еще в двух случаях ЦСКА выиграл в основное время.

В середине апреля им предстоит играть еще одно московское дерби в РПЛ. Для «Спартака» кубковый матч с ЦСКА будет после игр с «Зенитом», «Ростовом» и «Динамо». Сразу за матчем в Кубке России планируется игра с «Краснодаром» в чемпионате.