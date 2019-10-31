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#Спартак #Футбол #Зенит #ЦСКА #Кубок России #Химки #Ахмат #Урал #Торпедо М #Шинник

ЦСКА – следующий соперник «Спартака» в Кубке России

31 октября 2019, 22:10

Игры 1/4 финала Кубка России пройдут с 3 по 5 марта. Уже известны все пары команд. Хозяев определят жеребьевкой, точные даты и время матчей узнаем позднее.

  • «Торпедо» – «Химки»
  • «Шинник» – «Урал»
  •  ЦСКА – «Спартак»
  •  «Зенит» – «Ахмат»

Интересно распределение команд по сеткам. «Торпедо», «Химки», «Шинник» или «Урал» обязательно попадут в финал. В полуфинале Кубка России точно будет хотя бы одна команда из ФНЛ. При определенных раскладах в полуфинале из другой сетки опять может быть встреча топ-клубов РПЛ.

Дерби ЦСКА и «Спартака» – самая ожидаемая игра в четвертьфинале. В этом турнире они встречались четыре раза. Команды обменялись победами в серии пенальти, а еще в двух случаях ЦСКА выиграл в основное время.

В середине апреля им предстоит играть еще одно московское дерби в РПЛ. Для «Спартака» кубковый матч с ЦСКА будет после игр с «Зенитом», «Ростовом» и «Динамо». Сразу за матчем в Кубке России планируется игра с «Краснодаром» в чемпионате.

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