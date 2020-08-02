Шинник

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«Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ***?» Та самая фраза Юрана, которая уже 13 лет – легенда мемов
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#Сергей Юран
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Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля
#Кубок России