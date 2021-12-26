Крузейро

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Роналдо – владелец уже двух клубов. Одному обещал еврокубки (и тот вылетел), другой – его родная команда в долговой яме на 155 млн
#Роналдо
Фанатка «Крузейро» видела вылет на стадионе и умерла через два дня. Клуб назвал ее именем талисман
#Крузейро
Полиция Бразилии гранатами разгоняла фанатов «Крузейро». Они сорвали матч, потому что клуб вылетел впервые за век
#Крузейро
Обидная история для Роши. Забил мяч, получил карточку, VAR отменил гол, а карта осталась
#Педро Роша
Очень странный трансфер «Локомотива». 2,5 млн за парня, который почти не играет и не знаком тренеру
#Локомотив