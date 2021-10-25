Бока Хуниорс

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Футбол
«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о Марадоне. Игра пройдет в Саудовской Аравии
#Диего Марадона
Футбол
«Бока» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку после игры Кубка Либертадорес. Полиция применила перцовые баллончики
#Кубок Либертадорес
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Футбол
Маркос Рохо перешел в «Бока Хуниорс»
#Маркос Рохо
Футбол
Хакеры украли полмиллиона евро из трансфера Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ»
#Леандро Паредес