Маркос Рохо
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Бока Хуниорс
Маркос Рохо перешел в «Бока Хуниорс»
02 февраля, 17:39
Карьера Маркоса Рохо:
- 2 года в «Эстудиантесе».
- 2 года в «Спартаке».
- 2 сезона в «Спортинге».
- 7 лет в «Манчестер Юнайтед».
Вместе с «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии, Кубок Фубольной лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. В 2020-м он уехал в аренду в «Эстудиантес». А сейчас он ушел в «Бока Хуниорс» на правах свободного агента.
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