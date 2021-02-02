Маркос Рохо
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#Маркос Рохо #Футбол #Бока Хуниорс #чемпионат Аргентины

Маркос Рохо перешел в «Бока Хуниорс»

02 февраля, 17:39

Карьера Маркоса Рохо:

Вместе с «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии, Кубок Фубольной лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. В 2020-м он уехал в аренду в «Эстудиантес». А сейчас он ушел в «Бока Хуниорс» на правах свободного агента.

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