Маркос Рохо перешел в «Бока Хуниорс»

Карьера Маркоса Рохо:

2 года в «Эстудиантесе».

2 года в «Спартаке».

2 сезона в «Спортинге».

7 лет в «Манчестер Юнайтед».

Вместе с «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии, Кубок Фубольной лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. В 2020-м он уехал в аренду в «Эстудиантес». А сейчас он ушел в «Бока Хуниорс» на правах свободного агента.