Аль-Садд

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Вместе с Хави в «Барселону» идет старший брат. Ему он доверяет больше всех с детства – когда брат подарил Хави свое любимое одеяло
#Оскар Эрнандес
Какой Хави как тренер: очень много владения, провалился в азиатской Лиге чемпионов и дважды отказывал «Барсе» – не хотел идти на чужое место
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#Хави
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Хави идеально провел время в Катаре. Помогал беженцам, много забивал, выигрывал в лотерею
#Хави
#Хави