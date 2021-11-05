Аль-Садд

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Футбол
«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону». Он станет главным тренером после отставки Кумана
#Хави
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Футбол
«Аль-Садд» выпустил заявление о Хави. Клуб подтвердил переговоры с «Барселоной», но отказался его отпускать
#Хави
Футбол
«Он имеет двухлетний контракт». «Аль-Садд» ответил на возможный уход Хави в «Барселону»
#Хави
Футбол
Хави заразился коронавирусом
#Хави
Футбол
Хави отказал «Барселоне», а потом выиграл второй трофей в Катаре
#Хави
Футбол
Хави станет тренером. Его философия – футбол «Барселоны»
#Хави