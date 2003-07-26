Евгений Семененко

Дата рождения
26 июля 2003 г.
Инфо
Российский фигурист
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Что именно случилось с фигуристом Семененко на шоу Плющенко: какой диагноз, повлияло ли на падение состояние льда
#Евгений Семененко
Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
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#Олимпиада-2022
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Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
Федерация фигурного катания показала в соцсетях результаты короткой программы у мужчин на ЧР-2022. После произвольной 🤷
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#фигурное катание
Русский дебютант ЧМ катается под музыку из «Бандитского Петербурга». Взял ее из-за Плющенко
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#Евгений Семененко
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