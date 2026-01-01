Элизабет Турсынбаева

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Фигурное катание
Турсынбаева завершила карьеру в 21 год. Она первой исполнила четверной прыжок на взрослом уровне
#Элизабет Турсынбаева
Фигурное катание
Ни один действующий призер у женщин не выступит на ЧМ-2021 по фигурному катанию
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Загитова впервые в карьере выиграла ЧМ по фигурному катанию. Медведева – третья
#ЧМ-2019 (фигурное катание)