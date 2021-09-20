Турсынбаева завершила карьеру в 21 год. Она первой исполнила четверной прыжок на взрослом уровне

Об этом фигуристка Элизабет Турсынбаева написала в инстаграме:

«Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью…

Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны.

Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой. На данный момент я нахожусь в Казахстане и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом. Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность».