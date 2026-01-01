Элизабет Турсынбаева

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Куда пропала Турсынбаева – фигуристка, которая год назад первой из взрослых прыгнула четверной
#Элизабет Турсынбаева
Турсынбаеву выгоняли из московских школ, а потом она первой в мире сделала четверной прыжок. Космос
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра
#Евгения Медведева