Михаэль Шумахер

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Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷‍♂️
#Никита Мазепин
Создатель «Тачек» разбился за год до премьеры. А Pixar долго изобретали мимику машин и рисовали отдельные кадры неделями
#кино
Как там Шумахер. Вышел из комы и лечится стволовыми клетками
#Михаэль Шумахер
Сын Шумахера впервые сел за руль «Феррари». До успехов отца далеко, но это история
#Формула 1