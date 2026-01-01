Михаэль Шумахер

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Формула 1
Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с «Хаас» из Формулы 1
#Мик Шумахер
Формула 1
Хэмилтон выиграл седьмой чемпионский титул в Формуле 1. Это повторение рекорда Шумахера 🏆
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон – единоличный лидер по победам в гонках за всю историю Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера по победам в Формуле 1
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон вышел на первое место по подиумам за всю историю Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
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