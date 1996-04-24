Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Деле Алли
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 апр. 1996 (24) года
Рост
187
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Алли шутил про азиатов и коронавирус. Похоже, теперь его дисквалифицируют
#Деле Алли
11 февраля, 15:05
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
Алли швыряет бутылку от ярости – Моуринью говорит, что он злится на себя
#Деле Алли
20 февраля, 13:55
Первый матч Моуринью в «Тоттенхэме»: конец неудачным сериям, новый Алли и мемы
#Жозе Моуринью
23 ноября 2019, 18:30
Еще один герой «Тоттенхэма». Он никогда не просит о повышении зарплаты, а Почеттино сравнивает его с собой
#Деле Алли
09 мая 2019, 13:35