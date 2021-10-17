The International
Дата основания
2011 г.
Учредитель
Valve
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Футбольная сборная поздравила Team Spirit фотографией игроков в форме России. Хотя там играют два украинца
#The International
Стример сбрил брови и волосы в прямом эфире на твиче – это реакция на победу Team Spirit на The International
#The International
Сколько Team Spirit заработала за победу на The International 10
#The International
Что надо знать о победе русской команды на The International 10 – главном киберспортивном турнире мира. Это сенсация: даже они сами хотели 7-8 место
#The International
Так откуда в киберспорте такие деньги? Права на трансляцию стоят 90 млн долларов, призовой фонд − 34 млн
#киберспорт