Microsoft

Дата основания
4 апреля 1975 г.
Количество сотрудников
Более 180 тыс.
Лента
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Новости
Почему в России есть проблемы с загрузкой новых версий Windows – связано ли это с позицией Microsoft по работе в стране
#Microsoft
Чем Internet Explorer важен для истории и как превратился в мем о худшем браузере – Microsoft закрывает его после 20 лет
#Microsoft
Существует чемпионат мира по табличкам Excel (что? АААА!). Финансовые аналитики в прямом эфире решают задачи, приз – $20К, все транслирует ESPN
#Microsoft
«Обменяю PlayStation на 12 сосисок». Microsoft купила Activision Blizzard за 68 миллиардов – и все обсуждают, как Xbox побеждает в войне консолей
#Microsoft
Игру «Сапер» на Windows придумал прогер-самоучка, который украл идею. Плотно подсел даже Билл Гейтс
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#киберспорт
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