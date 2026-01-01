Microsoft

Дата основания
4 апреля 1975 г.
Количество сотрудников
Более 180 тыс.
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Киберспорт
Акции Activision выросли до 90 долларов после анонса о сделке с Microsoft. Это лучший показатель издателя за полгода
#Microsoft
Киберспорт
Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. О сделке объявили на фоне массовых увольнений у издателя
#Microsoft