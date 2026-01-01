Поветкин – Уайт

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Уайт предложил Поветкину еще один реванш. Но промоутер против: «Думаю, это последний бой»
#Поветкин – Уайт
Респект Уайта Поветкину: принес табурет после нокаута, потом пришел в раздевалку и предложил обмен шортами
#Поветкин – Уайт
Сколько Поветкин заработал за бой с Уайтом
#Поветкин – Уайт
Почему Поветкин в 40+ лет до сих пор в боксе? Вот его секреты: баня, операция на локтях, никакого алко и больших весов в зале
#Александр Поветкин
Почему Поветкин и Уайт подерутся в Гибралтаре? Есть ли там условия? Как это связано с пандемией?
#Поветкин – Уайт