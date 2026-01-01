Дерек Чисора

Лента
Материалы
Новости
Усик и Чисора после боя вместе ели бургеры 🍔
#Александр Усик
«Энтони, как дела? Я иду за тобой». Усик записал обращение к Джошуа
#Александр Усик
Усик победил Чисору в тяжелом поединке. Чуть не нокаутировал в седьмом раунде, но соперник выстоял
#Усик – Чисора
Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником
#Александр Усик
Чисора пришел на взвешивание в белой краске и образе злодея из религии вуду
#Дерек Чисора