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Сайт
www.rovers.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Ивуд Парк
Тренер
Тони Моубрей
Т. Моубрей
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Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
08 июля 2019, 21:35
Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
#Роберт Левандовски
18 июля, 19:45
«Что случилось? Я не знаю!» 10 лет лучшему включению репортера, который не заметил удаления
#Крис Камара
03 апреля, 15:35