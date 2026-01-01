Антон Бабиков

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Биатлон
🥇🥉Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, он – запасной в составе России на Олимпиаду. Халили финишировал третьим
#Антон Бабиков
Биатлон
Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
🥇 Бабиков взял золото в спринте на этапе Кубка IBU. Он прошел гонку без промахов
#Антон Бабиков
Биатлон
Сборная России взяла бронзу в эстафете по биатлону
#Биатлон
Биатлон
У биатлониста Бабикова подтвержден коронавирус. Сборная России изолирована до следующих тестов
#Кубок мира по биатлону