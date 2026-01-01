Россия (баскетбол)

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Баскетбол
Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу. Базаревич ушел из команды после невыхода на ОИ
#Зоран Лукич
Баскетбол
Россия попала в одну группу с Италией, Нидерландами и Исландией в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
#Россия (баскетбол)
Баскетбол
Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России. Он не играл в ней с 2018 года
#Алексей Швед
Баскетбол
🏀 Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на Олимпиаду
#Россия (баскетбол)
Баскетбол
Россия проиграла Мексике в матче отбора на Олимпиаду
#Россия (баскетбол)
Баскетбол
Мозгов и Воронцевич попали в состав сборной России на матчи отбора на Олимпиаду в Токио
#Россия (баскетбол)
Баскетбол
Россия сыграет с Испанией в группе на Евробаскете-2022. Представлен маскот турнира
#Россия (баскетбол)
Баскетбол
Сборная России по баскетболу досрочно вышла на Евробаскет-2022
#Евробаскет