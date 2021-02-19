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#Евробаскет #баскетбол #Россия (баскетбол)

Сборная России по баскетболу досрочно вышла на Евробаскет-2022

2 часа назад

Россия обыграла Северную Македонию в матче квалификации Евробаскета-2022 со счетом 94:77. Эта победа позволила команде Сергея Базаревича досрочно выйти на чемпионат Европы.

  • Россия набрала 8 очков и занимает вторую строчку в таблице. На первом месте находится Италия (9 очков), на третьем — Эстония (7), на четвертом — Северная Македония (4).
  • Из квалификации выходят по три лучших команды группы.
  • В последнем матче квалификационного этапа Россия сыграет с Эстонией. Игра пройдет 21 февраля.

Сборная России 13 раз участвовала в чемпионатах Европы. В 2007 году она выиграла турнир, в 1993 заняла второе место, в 1997-м и 2000-м — третье место.

Чемпионат Европы пройдет в сентябре 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

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