Россия (баскетбол)
Евробаскет
Россия сыграет с Испанией в группе на Евробаскете-2022. Представлен маскот турнира
час назад
Евробаскет – это чемпионат Европы по баскетболу. Он пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.
Матчи Евробаскета примут Чехия, Грузия, Германия и Италия. 24 команды теперь разделены на четыре группы по шесть сборных.
Результаты жеребьевки Евробаскета-2022:
Группа А: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария.
Группа В: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния и Герцеговина.
Группа С: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония.
Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.
Сборная России по баскетболу досрочно вышла на Евробаскет-2022
Уже выбран талисман турнира. Он показан на этом видео:
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