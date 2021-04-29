Россия сыграет с Испанией в группе на Евробаскете-2022. Представлен маскот турнира

Евробаскет – это чемпионат Европы по баскетболу. Он пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.

Матчи Евробаскета примут Чехия, Грузия, Германия и Италия. 24 команды теперь разделены на четыре группы по шесть сборных.

Результаты жеребьевки Евробаскета-2022:

Группа А: Испания, Россия , Турция, Грузия, Бельгия, Болгария.

Группа В: Франция, Литва, Словения, Германия, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Группа С: Греция, Италия, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония.

Группа D: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

Сборная России по баскетболу досрочно вышла на Евробаскет-2022

Уже выбран талисман турнира. Он показан на этом видео: