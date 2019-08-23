Блатт важен не только из-за болезни. Всегда обожал Россию, чуть не стал футболистом, тренировал жену

Тренер баскетбольного «Олимпиакоса» Дэвид Блатт несколько дней назад объявил, что у него диагностировали рассеянный склероз. «Я продолжаю стоять!» – этой песней Элтона Джона он описал свое состояние на первой летней тренировке. Блатт – герой. Даже с болезнью он не намерен прерывать тренерскую карьеру. Его всегда знали необычным человеком, который ничего не боится.

«Еврей и сионист»

Он жил в Бостоне, но дважды в неделю посещал еврейскую школу. «В конце каждого занятия нас просили пожертвовать деньги для Израиля, – вспоминал Блатт. – Это было образование, с которым я вырос. В Израиль я поехал не по сионистским причинам, но мне повезло, потому что в Израиле я стал куда большим евреем и сионистом». Хотя изначально жить там он не планировал и в его планы это совершенно не входило.

Блатт всегда хотел играть в НБА, но довольно быстро с мечтой расстался. Так и прошла вся его игровая карьера в Израиле. В 1981 году эмигрировал туда и заиграл за «Маккаби» из Хайфы.