Блатт важен не только из-за болезни. Всегда обожал Россию, чуть не стал футболистом, тренировал жену
Тренер баскетбольного «Олимпиакоса» Дэвид Блатт несколько дней назад объявил, что у него диагностировали рассеянный склероз. «Я продолжаю стоять!» – этой песней Элтона Джона он описал свое состояние на первой летней тренировке. Блатт – герой. Даже с болезнью он не намерен прерывать тренерскую карьеру. Его всегда знали необычным человеком, который ничего не боится.
«Еврей и сионист»
Он жил в Бостоне, но дважды в неделю посещал еврейскую школу. «В конце каждого занятия нас просили пожертвовать деньги для Израиля, – вспоминал Блатт. – Это было образование, с которым я вырос. В Израиль я поехал не по сионистским причинам, но мне повезло, потому что в Израиле я стал куда большим евреем и сионистом». Хотя изначально жить там он не планировал и в его планы это совершенно не входило.
Блатт всегда хотел играть в НБА, но довольно быстро с мечтой расстался. Так и прошла вся его игровая карьера в Израиле. В 1981 году эмигрировал туда и заиграл за «Маккаби» из Хайфы.
Разбитая бутылка закончила карьеру футболиста
В юности Блатт занимался разными видами спорта – баскетболом, футболом, хоккеем, легкой атлетикой. Ему хорошо давался футбол, но в один из дней Блатт пошел кататься на водных лыжах с друзьями. Что-то пошло не так – угодил ногой в разбитую бутылку в воде. О продолжении футбольной карьеры можно было не мечтать. Хуже того – без спорта пришлось обходиться продолжительное время.
«Это было трудно для меня, я никогда не сидел без дела, играл во все подряд. Мысль о том, чтоб просто сидеть на одном месте некоторое время – убивала меня. Конечно, все это сделало меня более решительным», – вспоминал Блатт.
Тренировал будущую жену
«В 1991-м я женился на красивой израильской девушке Кинерет из Нетании. Даже был ее тренером, но, хочу заметить, это было еще до того, как мы начали встречаться, – рассказывал Блатт. – Она очень близка к своей семье, но мне всегда повторяла, что я должен тренировать в НБА».
Кинерет имеет степень бакалавра экономики, она окончила университет Тель-Авива, работала финансовым менеджером, а еще – лектором в университете. У пары четверо детей.
Легко объяснил, чем отличаются израильтяне и американцы
Всего несколько цитат:
«Если вы спросите американца, сколько сейчас времени, он посмотрит на часы и скажет. Вы поблагодарите, он ответит. Но если вы зададите тот же вопрос израильтянину, он спросит: «Как, у тебя что, нет часов?».
«При этом если речь идет о приглашении в дом, то американец, может быть, разрешит вам прийти с уведомлением за месяц до этого и в точное время, и не факт, что накормит. А израильтянин без всяких предупреждений сам отвезет вас в дом, да хоть последнюю рубашку отдаст».
Наслаждался каждой минутой в России
Блатту очень нравилась русская культура, которую он впитал в себя, тренируя в Санкт-Петербурге. Много общался, много изучал, ходил по музеям. «Я – дитя холодной войны, – говорил Блатт. – Но как я начал постигать русскую культуру, все мифы внезапно исчезли. Конечно, я скучал по своей семье. Но вместе с этим, я получал удовольствие от каждой минуты каждого дня».
В историю города Блатт вписал и свое имя – в 2005 году он выиграл с санкт-петербургским «Динамо» Евролигу ФИБА.
«Знаю, что бабушка то ли со стороны мамы, то ли папы жила в небольшом городке недалеко от Москвы. Так что я подсознательно люблю вашу страну», – признавался тренер.
Семейная атмосфера в сборной
Блатт выиграл со сборной России чемпионате Европы, этот триумф забыть невозможно. Победа состоялась в том числе благодаря атмосфере, которую наладил тренер. Разыгрывающий «Зенита» Дмитрий Хвостов недавно об этом вспомнил:
«Раньше я был в теле и на сборы, особенно после отпуска, приезжал с лишними килограммами. И Дэвид Блатт всегда надо мной смеялся и говорил, что я водитель Fat bus («толстого автобуса»). И те, кто захочет прокатиться на этом автобусе, могут неожиданно уехать домой со сборов. Такие слова были лучшей мотивацией для работы над собой. В целом при Дэвиде в сборной всегда была отличная, семейная атмосфера».
Назвал Чилаверта лучшим спортсменом
Да, именно знаменитый парагвайский голкипер восхищал Блатта больше остальных:
«Это абсолютный образец лидера команды. Я не знаю другого человека, который так же влиял бы на игру своим авторитетом, харизмой. Назову его своим любимым спортсменом всех времен и народов во всех видах спорта. Спору нет, на игру Майкла Джордана или Марадоны можно засмотреться. Но Чилаверт все равно для меня стоит особняком».