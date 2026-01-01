Дэвид Блатт

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Баскетбол
У Дэвида Блатта диагностирован рассеянный склероз. «Я буду сильным как русский», – сказал тренер
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Блатт важен не только из-за болезни. Всегда обожал Россию, чуть не стал футболистом, тренировал жену
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