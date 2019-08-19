У Дэвида Блатта диагностирован рассеянный склероз. «Я буду сильным как русский», – сказал тренер

Известный баскетбольный тренер Дэвид Блатт сообщил, что болен рассеянным склерозом. Это неизлечимое аутоиммунное заболевание. Блатт выпустил большое обращение на сайте греческого «Олимпиакоса», который он возглавляет на данный момент.

Главное из него:

«Иногда жизнь швыряет нас в ситуации, которые мы не можем объяснить или понять. В таких ситуациях ты должен сделать выбор, который протестирует твой характер.

Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это болезнь, которая имеет много форм, она по-разному проявляется у разных людей. Это заболевание, которое может и во многом меняет качество вашей жизни и способность выполнять самые обычные функции.

Я чувствовал шок и боль, но принял твердое решение не сдаваться. Мне нужно найти способы продолжать жизнь, насколько это возможно. Первое, что я сделал – вернулся к моей тренерской методике решения проблем и преодоления трудностей. Процесс рассчитан на три этапа: 1) что за проблема? 2) почему это случилось? 3) как это исправить?».

Дэвид Блатт возглавлял баскетбольную сборную России и выиграл с ней чемпионат Европы в 2007 году, а также завоевал бронзовые медали на Евро-2011. «Получаю слова поддержки от моих друзей из России, вы не представляете, как много это значит для меня. Все хорошо, я буду сильным, как русский», – сказал Блатт.