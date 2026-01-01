Шарлотт

Лента
Материалы
Новости
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
1
#НБА
1
Художница объединила диснеевских персонажей и лого НБА. «Бостон» – Микки Маус, а «Милуоки» – Бэмби
#НБА
Майкл Джордан − дерьмовый президент
#Майкл Джордан
Уничтожающий бросок за секунду до конца матча. Герой – 21-летний пацан
#Малик Монк
Победный бросок Лэмба со своей половины – фурор
#НБА
#НБА