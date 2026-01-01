Шарлотт

Лента
Материалы
Новости
Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
НБА теперь в Париже. В следующем сезоне сыграют один матч там же, и событие уже поддержали 15 крупных спонсоров (и НБА гордится этим)
#НБА