Портленд (б)

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Баскетбол
Янг с 56 очками поставил рекорд сезона НБА и личный рекорд, но «Атланта» проиграла
#Трэй Янг
Баскетбол
Игрок «Портленда» перешел в «Торонто» после трех сезонов в клубе. 23 года назад такой же трансфер был у его отца
#Гэри Трент-младший
Баскетбол
Карри набрал 62 очка в игре с «Портлендом», это его личный рекорд
#Стефен Карри
Баскетбол
Клубы НБА бойкотировали три матча и проведут внутреннее собрание. Это протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу
#НБА
Баскетбол
«Портленд» вышел в плей-офф НБА, обыграв в стыковом матче «Мемфис»
#Портленд (б)
Баскетбол
«Финикс» выиграл все матчи после рестарта, но не попал в плей-офф НБА
#Финикс
Баскетбол
«Голден Стэйт» в пятый раз подряд вышли в финал НБА. Это второй случай в истории лиги
#Голден Стэйт Уорриорз