Гэри Трент-младший
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#Гэри Трент-младший #НБА #баскетбол #Торонто (б) #Портленд (б)

Игрок «Портленда» перешел в «Торонто» после трех сезонов в клубе. 23 года назад такой же трансфер был у его отца

час назад

«Портленд» обменял Гэри Трента-младшего в «Торонто».

  • Он начал карьеру в «Портленде», провел там три сезона и в текущем сезоне отыграл 41 матч.

В 1998 году «Портленд» и «Торонто» совершили же обмен с участием Гэри Трента-старшего.

  • Он тоже начал карьеру в «Портленде», провел за него три сезона и в последнем отыграл 41 матч.

Еще несколько цифр:

  • Тренту-старшему на момент обмена было 23 года. Младшему – 22.
  • Между обменом отца и сына прошло 23 года.
  • Трент-старший в сезоне перед обменом набирал в среднем 11,5 очков за матч. Младший – 15.
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Источник:
Гол.ру
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