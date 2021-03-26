Гэри Трент-младший
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Игрок «Портленда» перешел в «Торонто» после трех сезонов в клубе. 23 года назад такой же трансфер был у его отца
час назад
«Портленд» обменял Гэри Трента-младшего в «Торонто».
- Он начал карьеру в «Портленде», провел там три сезона и в текущем сезоне отыграл 41 матч.
В 1998 году «Портленд» и «Торонто» совершили же обмен с участием Гэри Трента-старшего.
- Он тоже начал карьеру в «Портленде», провел за него три сезона и в последнем отыграл 41 матч.
Еще несколько цифр:
- Тренту-старшему на момент обмена было 23 года. Младшему – 22.
- Между обменом отца и сына прошло 23 года.
- Трент-старший в сезоне перед обменом набирал в среднем 11,5 очков за матч. Младший – 15.
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