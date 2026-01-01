Чикаго

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Моргенштерн в новом клипе играет в форме «Чикаго». Угадаете, сколько строчек о баскетболе в песне?
#Моргенштерн
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса
#Флойд Мейвезер
Художница объединила диснеевских персонажей и лого НБА. «Бостон» – Микки Маус, а «Милуоки» – Бэмби
#НБА
🇰🇵 Ким Чен Ын рос под влиянием западного баскетбола (подсадил семейный повар) и всю жизнь фанател от звезд НБА
#Ким Чен Ын
Убийство отца изменило Джордана. Он закончил карьеру и ушел в бейсбол − чтобы через год вернуться в НБА и стать легендой
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#Майкл Джордан
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