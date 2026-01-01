Клэй Томпсон

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Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Томпсон прокомментировал матч «Голден Стэйт». Сравнил трехочковые Карри с курочкой и обиделся во время интервью
#Клэй Томпсон
Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»
#НБА
Прошел финал НБА, но все до сих пор переживают за Дюрэнта. Лига останется без суперзвезды
#Кевин Дюрэнт