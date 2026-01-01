Клэй Томпсон

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Баскетбол
Томпсон сыграл в НБА впервые с июня 2019 года. Он набрал 17 очков
#Клэй Томпсон
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Томпсон пропустит новый сезон НБА из-за травмы ахилла. В прошлом – тоже не играл
#Клэй Томпсон