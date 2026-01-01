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Команды НБА вышли в почти одинаковых формах. Отыграли так полматча и переоделись
#НБА
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса
#Флойд Мейвезер
Он чуть не умер при землетрясении на Гаити – ноги придавились рухнувшей стеной и отказали
#Скал Лабиссьер
Трэй Янг – сенсация Матча звезд НБА: плачет от радости, покрывает долги горожан, сияет в худшей команде лиги
#Трэй Янг
Харден набрал 60 (!!!) очков, повторил пару рекордов и сравнялся с Джорданом. И все равно недоволен
#Джеймс Харден