Атланта

Лента
Материалы
Новости
Баскетбол
Янг с 56 очками поставил рекорд сезона НБА и личный рекорд, но «Атланта» проиграла
#Трэй Янг
Баскетбол
Матч между «Финиксом» и «Атлантой» перенесен из-за правил НБА по коронавирусу
#Атланта
Баскетбол
«Атланта» назначила женщину генеральным менеджером фарм-команды. Это первый случай в истории НБА
#Тори Миллер
Футбол
50 очков Янга – рекордные в карьере. В «Атланте» почти 20 лет столько не набирал один игрок
#НБА