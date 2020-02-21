50 очков Янга – рекордные в карьере. В «Атланте» почти 20 лет столько не набирал один игрок

«Атланта» выиграла у «Майами» 129:124 в матче НБА. Бэм Адебайо наиграл на дабл-дабл, у «Майами» очки набирали все десять выходивших на площадку игроков, но этого не хватило для победы.

Лучшим в игре стал лидер «Атланты» Трэй Янг, который набрал 50 очков, это его личный рекорд. На его счету восемь трехочковых из 15, он реализовал 18 штрафных из 19.