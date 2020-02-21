НБА
Футбол
Трэй Янг
Атланта
50 очков Янга – рекордные в карьере. В «Атланте» почти 20 лет столько не набирал один игрок
21 февраля, 10:56
«Атланта» выиграла у «Майами» 129:124 в матче НБА. Бэм Адебайо наиграл на дабл-дабл, у «Майами» очки набирали все десять выходивших на площадку игроков, но этого не хватило для победы.
Лучшим в игре стал лидер «Атланты» Трэй Янг, который набрал 50 очков, это его личный рекорд. На его счету восемь трехочковых из 15, он реализовал 18 штрафных из 19.
Последний раз 50 очков в игре за «Атланту» набирал Шариф Абдул-Рахим в 2001 году. В возрасте 21 года до Янга 50+ очков в одной игре НБА набирал Девин Букер (70 очков с «Бостоном» в марте 2017-го).
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