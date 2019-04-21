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Ари (Арисленес Да Силва)
№9
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 дек. 1985 (34) года
Рост
180
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Зенит» шутил над Шапи и бурно праздновал победу. Что творилось вокруг главного матча сезона
#Зенит
21 апреля 2019, 13:36
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Колючие отношения Ари и «Спартака»: ушел из-за денег и комаров – теперь удаляется и много забивает
#Ари
09 марта, 19:15
Один матч Ари: забил, снял футболку, удалился
#Ари
28 ноября 2019, 21:09
Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов про темнокожего Ари
#Павел Погребняк
17 марта 2019, 17:00