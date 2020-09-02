«Вспомнил про свою бабулю, которой приходилось работать на улице». Ари подарил незнакомой бабушке сандалии
Жена Ари Наталья Грызлова опубликовала в инстаграме видео. На нем ее муж общается с бабушкой. Ари увидел, что она идет босиком и подарил ей сандалии.
Ари рассказал «Спорт-Экспрессу», как это произошло:
«Вдруг, увидел, как на улице стояла бабуля. Она была без обуви, мне стало так жалко ее. Вспомнил про свою бабулю, которой приходилось работать на улице. Сразу остановил машину и отдал ей тапочки. Она была так счастлива, начала целовать меня, мою дочку и всех остальных, кто был в моей машине.
Часто помогаю людям, когда меня просят. Я вспоминаю Бразилию, где много хороших людей, которым нечего кушать, они живут на улице.
Не видел, что моя жена вообще снимала это. Никогда не делаю такие вещи специально. Это все идет от души».
С Ари связано еще несколько добрых историй:
- В 2017-м он увидел на дороге, как дымится машина после аварии. Ари остановился и помог выбраться женщине.
- Участвует в благотворительных акциях: посещал центр детской онкологии в Москве, а в Бразилии организовывал проект «Рождество без голода». Это благотворительные игры, где каждый зритель вместо билета должен принести нуждающимся килограмм еды.
Ари вспоминает, что и сам когда-то был бедным и голодным:
«В детстве было не до профессионального футбола, моя семья жила очень бедно. Денег не было не то что на тренировки, даже на бутсы. Бывало, собирал по улицам алюминиевые банки из-под пива, чтобы их сдать. Как сейчас помню: чем больше банок по весу принесешь, тем больше денег можно было получить за них».