«Вспомнил про свою бабулю, которой приходилось работать на улице». Ари подарил незнакомой бабушке сандалии

Ари рассказал «Спорт-Экспрессу», как это произошло:

«Вдруг, увидел, как на улице стояла бабуля. Она была без обуви, мне стало так жалко ее. Вспомнил про свою бабулю, которой приходилось работать на улице. Сразу остановил машину и отдал ей тапочки. Она была так счастлива, начала целовать меня, мою дочку и всех остальных, кто был в моей машине.

Часто помогаю людям, когда меня просят. Я вспоминаю Бразилию, где много хороших людей, которым нечего кушать, они живут на улице.

Не видел, что моя жена вообще снимала это. Никогда не делаю такие вещи специально. Это все идет от души».