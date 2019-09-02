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Анте Ребич
№17
Нападающий
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Команда
Милан
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 сент. 1993 (26) лет
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А
02 сентября 2019, 23:08
Игроков «Милана» спалили с телефонами в раздевалке. Тренер объяснил, что это нормально
#Милан
27 ноября 2019, 11:30
Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше
#Айнтрахт Ф
02 мая 2019, 23:35
Знакомьтесь, «Айнтрахт»: там суперскаут, безумные фанаты и японец, который написал книгу о стрессе
#Айнтрахт Ф
19 апреля 2019, 13:17